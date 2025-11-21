AccueilATPRoger Federer : "Je ne sais pas à quel point sa mort...
Roger Federer : « Je ne sais pas à quel point sa mort a changé ma perspective »

Jean Muller
Par Jean Muller

Roger Federer, intro­nisé au Hall of Fame, s’est beau­coup exprimé et il a notam­ment abordé le sujet des personnes qui lui ont permis de progresser et de devenir la star que l’on connait. Forcément, il a cité Pierre Paganini, mais aussi  Peter Carter, son coach du début, décédé dans un acci­dent de voiture lorsque Federer avait 20 ans. Il est encore marqué par cet évène­ment, et il a donc décidé de lui rendre hommage.

« Je ne sais pas à quel point sa mort a changé ma pers­pec­tive, explique‐t‐il. Je trouve simple­ment extrê­me­ment dommage qu’il n’ait pas pu assister à une grande partie de cette incroyable carrière »

Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 10:45

