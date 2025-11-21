Roger Federer, intro­nisé au Hall of Fame, s’est beau­coup exprimé et il a notam­ment abordé le sujet des personnes qui lui ont permis de progresser et de devenir la star que l’on connait. Forcément, il a cité Pierre Paganini, mais aussi Peter Carter, son coach du début, décédé dans un acci­dent de voiture lorsque Federer avait 20 ans. Il est encore marqué par cet évène­ment, et il a donc décidé de lui rendre hommage.

« Je ne sais pas à quel point sa mort a changé ma pers­pec­tive, explique‐t‐il. Je trouve simple­ment extrê­me­ment dommage qu’il n’ait pas pu assister à une grande partie de cette incroyable carrière »