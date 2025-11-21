Roger Federer, intronisé au Hall of Fame, s’est beaucoup exprimé et il a notamment abordé le sujet des personnes qui lui ont permis de progresser et de devenir la star que l’on connait. Forcément, il a cité Pierre Paganini, mais aussi Peter Carter, son coach du début, décédé dans un accident de voiture lorsque Federer avait 20 ans. Il est encore marqué par cet évènement, et il a donc décidé de lui rendre hommage.
« Je ne sais pas à quel point sa mort a changé ma perspective, explique‐t‐il. Je trouve simplement extrêmement dommage qu’il n’ait pas pu assister à une grande partie de cette incroyable carrière »
