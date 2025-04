Récemment inter­viewé par Mercedes‐Benz, l’un de ses nombreux spon­sors, en marge du Masters de golf d’Augusta, Roger Federer a donné de ses nouvelles en évoquant notam­ment son emploi du temps depuis sa retraite. Et visi­ble­ment, le Suisse aurait pu arrêter avant cette fameuse soirée du 15 septembre 2022.

« Bonjour, merci de la ques­tion. Oui, je me suis complè­te­ment habitué à la retraite et j’en suis très heureux. Je me sens vrai­ment plein d’énergie et revi­goré. J’ai énor­mé­ment voyagé avec ma famille et ma femme – ce que nous avons toujours voulu faire. Nous avons toujours rêvé de visiter des endroits que nous connais­sions et de les décou­vrir sans entraî­ne­ment ni match à venir, ou d’ex­plorer de nouveaux endroits. Juste pour passer de bons moments sur la route, je plai­sante toujours en disant que j’au­rais dû prendre ma retraite plus tôt, comme ça j’au­rais eu plus de temps, car je suis telle­ment heureux à la retraite. Il m’a fallu un peu de temps pour m’y habi­tuer, pour mieux gérer mon emploi du temps. Mais j’ai l’im­pres­sion de mieux contrôler la situa­tion main­te­nant, ce qui est formi­dable. Je veux passer beau­coup de temps avec mes enfants. Mes garçons ont 11 ans et mes filles bientôt 16 ans. Ce fut un moment formi­dable pour créer des liens fami­liaux et nous nous sommes tous beau­coup amusés. »