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Roger Federer : « Je sais que beau­coup de gens pensent encore à ma défaite contre Novak Djokovic à Wimbledon en 2019, mais cette autre finale me hante beau­coup plus »

Par
Baptiste Mulatier
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En marge de l’US Open, où il a parti­cipé à une exhi­bi­tion sept ans après son dernier match offi­ciel à Flushing Meadows, Roger Federer s’est confié au micro d’ESPN.

Le Suisse a notam­ment été invité à revenir sur sa défaite la plus doulou­reuse de sa carrière. Et contrai­re­ment à ce que l’on pour­rait penser, ce n’est pas la finale contre Novak Djokovic à Wimbledon en 2019 qui lui laissent le plus de regrets.

« La finale de Wimbledon 2019 contre Novak, je sais que beau­coup de gens y pensent encore, mais j’ai eu l’impression d’avoir très bien joué et je n’ai pas eu de regrets après. J’ai pu tourner la page. La finale de l’US Open 2009 contre Delpo me hante beau­coup plus. Il a brisé une série incroyable de cinq titres consé­cu­tifs et j’ai eu l’impression d’avoir gâché trop d’occasions tout au long du match. Celle‐là et celle de Wimbledon 2008 contre Rafa sont mes plus grands regrets. J’ai plus de regrets contre Rafa et Delpo que dans les matchs contre Novak. Mais on dirait que je suis le roi des balles de match perdues. »

Publié le mercredi 26 août 2026 à 19:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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