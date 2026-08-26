En marge de l’US Open, où il a participé à une exhibition sept ans après son dernier match officiel à Flushing Meadows, Roger Federer s’est confié au micro d’ESPN.
Le Suisse a notamment été invité à revenir sur sa défaite la plus douloureuse de sa carrière. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas la finale contre Novak Djokovic à Wimbledon en 2019 qui lui laissent le plus de regrets.
¿Cuál fue la final de Grand Slam perdida más dolorosa para Roger Federer ? 😱🗣️— ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 26, 2026
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« La finale de Wimbledon 2019 contre Novak, je sais que beaucoup de gens y pensent encore, mais j’ai eu l’impression d’avoir très bien joué et je n’ai pas eu de regrets après. J’ai pu tourner la page. La finale de l’US Open 2009 contre Delpo me hante beaucoup plus. Il a brisé une série incroyable de cinq titres consécutifs et j’ai eu l’impression d’avoir gâché trop d’occasions tout au long du match. Celle‐là et celle de Wimbledon 2008 contre Rafa sont mes plus grands regrets. J’ai plus de regrets contre Rafa et Delpo que dans les matchs contre Novak. Mais on dirait que je suis le roi des balles de match perdues. »
Publié le mercredi 26 août 2026 à 19:52