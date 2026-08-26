En marge de l’US Open, où il a parti­cipé à une exhi­bi­tion sept ans après son dernier match offi­ciel à Flushing Meadows, Roger Federer s’est confié au micro d’ESPN.

Le Suisse a notam­ment été invité à revenir sur sa défaite la plus doulou­reuse de sa carrière. Et contrai­re­ment à ce que l’on pour­rait penser, ce n’est pas la finale contre Novak Djokovic à Wimbledon en 2019 qui lui laissent le plus de regrets.

¿Cuál fue la final de Grand Slam perdida más dolo­rosa para Roger Federer ? 😱🗣️



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« La finale de Wimbledon 2019 contre Novak, je sais que beau­coup de gens y pensent encore, mais j’ai eu l’impression d’avoir très bien joué et je n’ai pas eu de regrets après. J’ai pu tourner la page. La finale de l’US Open 2009 contre Delpo me hante beau­coup plus. Il a brisé une série incroyable de cinq titres consé­cu­tifs et j’ai eu l’impression d’avoir gâché trop d’occasions tout au long du match. Celle‐là et celle de Wimbledon 2008 contre Rafa sont mes plus grands regrets. J’ai plus de regrets contre Rafa et Delpo que dans les matchs contre Novak. Mais on dirait que je suis le roi des balles de match perdues. »