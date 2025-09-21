AccueilATPRoger Federer lâche une vraie information sur Rafael Nadal : "Je l'ai...
ATPLaver Cup

Roger Federer lâche une vraie infor­ma­tion sur Rafael Nadal : « Je l’ai vu cet été et je lui ai demandé quand est‐ce qu’il avait joué au tennis pour la dernière fois. Il m’a répondu que c’était en novembre »

Thomas S
Par Thomas S

-

11852

Comme prévu, Roger Federer était l’in­vité du podcast d’Andy Roddick, Served With Andy Roddick, en marge de la Laver Cup ce samedi. 

Notamment inter­rogé sur l’or­ga­ni­sa­tion d’une prochaine exhi­bi­tion avec Rafael Nadal, le Suisse a révélé que l’Espagnol n’était tout simple­ment pas prêt car il n’avait pas touché une raquette depuis novembre, soit le moment exact de sa retraite officielle. 

Il est en effet assez éton­nant de voir à quel point l’homme aux 14 Roland‐Garros a pu lâcher prise aussi faci­le­ment et pendant aussi longtemps. 

« Eh bien, cela fait un moment que nous discu­tons de la possi­bi­lité de jouer une exhi­bi­tion. Mais je l’ai vu cet été et quand je lui ai demandé quand est‐ce qu’il avait joué au tennis pour la dernière fois, c’était en novembre, donc il n’est pas prêt. Nous devons quand même avoir un certain niveau, mais ce serait bien de jouer ensemble sur le court, pas seule­ment avec Rafa, mais aussi devant vous (le public) et n’im­porte qui d’autre, car je pense que c’est bien de partager l’amour du tennis, d’ins­pirer la jeune géné­ra­tion, d’être entouré de gens. »

Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 17:45

Article précédent
Taylor Fritz bombe le torse après sa victoire contre Carlos Alcaraz : « J’ai joué un match incroyable. Et je pense que beau­coup des points déci­sifs ne m’ont pas été offerts par lui »
Article suivant
Andre Agassi encense l’un de ses joueurs : « Tout le monde est mort de peur quand il s’ap­prête à frapper son coup droit »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.