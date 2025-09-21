Comme prévu, Roger Federer était l’invité du podcast d’Andy Roddick, Served With Andy Roddick, en marge de la Laver Cup ce samedi.
Notamment interrogé sur l’organisation d’une prochaine exhibition avec Rafael Nadal, le Suisse a révélé que l’Espagnol n’était tout simplement pas prêt car il n’avait pas touché une raquette depuis novembre, soit le moment exact de sa retraite officielle.
Il est en effet assez étonnant de voir à quel point l’homme aux 14 Roland‐Garros a pu lâcher prise aussi facilement et pendant aussi longtemps.
September 21, 2025
« Eh bien, cela fait un moment que nous discutons de la possibilité de jouer une exhibition. Mais je l’ai vu cet été et quand je lui ai demandé quand est‐ce qu’il avait joué au tennis pour la dernière fois, c’était en novembre, donc il n’est pas prêt. Nous devons quand même avoir un certain niveau, mais ce serait bien de jouer ensemble sur le court, pas seulement avec Rafa, mais aussi devant vous (le public) et n’importe qui d’autre, car je pense que c’est bien de partager l’amour du tennis, d’inspirer la jeune génération, d’être entouré de gens. »
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 17:45