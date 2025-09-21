Comme prévu, Roger Federer était l’in­vité du podcast d’Andy Roddick, Served With Andy Roddick, en marge de la Laver Cup ce samedi.

Notamment inter­rogé sur l’or­ga­ni­sa­tion d’une prochaine exhi­bi­tion avec Rafael Nadal, le Suisse a révélé que l’Espagnol n’était tout simple­ment pas prêt car il n’avait pas touché une raquette depuis novembre, soit le moment exact de sa retraite officielle.

Il est en effet assez éton­nant de voir à quel point l’homme aux 14 Roland‐Garros a pu lâcher prise aussi faci­le­ment et pendant aussi longtemps.

« Eh bien, cela fait un moment que nous discu­tons de la possi­bi­lité de jouer une exhi­bi­tion. Mais je l’ai vu cet été et quand je lui ai demandé quand est‐ce qu’il avait joué au tennis pour la dernière fois, c’était en novembre, donc il n’est pas prêt. Nous devons quand même avoir un certain niveau, mais ce serait bien de jouer ensemble sur le court, pas seule­ment avec Rafa, mais aussi devant vous (le public) et n’im­porte qui d’autre, car je pense que c’est bien de partager l’amour du tennis, d’ins­pirer la jeune géné­ra­tion, d’être entouré de gens. »