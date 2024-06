On a tous pleuré le 24 Septembre 2022, et on a encore tous pleuré ce 20 juin en vision­nant le docu­men­taire qui vient de sortir sur Prime Vidéo.

Au final même si l’on apprend pas grand chose, c’est la mise en scène et la musique ainsi que les courts témoi­gnages de sa famille, des ses rivaux, qui donnent du volume aux images.

Roger est avant tout un amou­reux du tennis et la fin de sa carrière a mis un terme aux envo­lées lyriques sur un court, avec son jeu de jambes milli­métré et sa tech­nique inégalée.

Comme le dit Rafa, personne ne pourra jamais jouer un tennis aussi fluide, élégant et esthé­tique. Nadal a raison. Federer, c’était l’idée d’une poésie, du rythme, un tennis musical, un tennis de danseur étoile.

Alors oui, ce docu­ment est réussi car sans nous abreuver d’images d’ar­chives, il nous donne l’im­pres­sion de vivre ces derniers jours en compa­gnie du Suisse tout simple­ment sans chichi ; ni faux‐semblants.

Roger est une icône, il est éternel. Ces images servi­ront à ceux qui ne l’ont pas connu, et à ceux qui l’ont adoré. Ce sera comme un clas­sique du cinéma, comme un pèle­ri­nage, de temps en temps, il faudra s’y replonger pour verser encore quelques larmes.

Un jour, l’idée du grand départ nous happe, et ce sont nos plus beaux souve­nirs qui nous remplissent à nouveau. C’est au moment de se quitter que nos âmes reprennent vie et que les riva­lités s’es­tompent, que l’amour triomphe.

En choi­sis­sant de terminer sa carrière sur un court avec ses plus grands adver­saires dans la compé­ti­tion qu’il a inventée, Roger a réalisé un coup de maitre.

Ce docu­men­taire en est la preuve formelle, visible à l’in­fini toujours avec une petite boite de mouchoirs à portée de mains.