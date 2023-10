Lors de sa récente inter­view accordée au maga­zine GQ Allemagne, Roger Federer a donné quelques précieux conseils à celles et ceux qui voudraient devenir des joueurs de tennis profes­sion­nels. Le Suisse a notam­ment insisté sur la notion de visualisation.

« Une grande volonté et une grande équipe. Vous avez géné­ra­le­ment plusieurs coachs tout au long de votre vie et de votre carrière. Vous avez besoin de quel­qu’un qui vous entraîne essen­tiel­le­ment lorsque vous êtes bébé et qui vous donne la moti­va­tion néces­saire pour aller sur le terrain. Ensuite, vous avez besoin de quel­qu’un pour prendre soin de votre insou­ciance juvé­nile et de quel­qu’un qui vous connaît, vos forces et vos faiblesses en tant que jeune adulte et qui continue de vous encou­rager et de vous mettre au défi. Et vous devriez avoir des gens que vous aimez autour de vous. Après tout, vous voyagez beau­coup au cours de votre carrière et êtes souvent entouré unique­ment de votre propre équipe. Vous êtes fatigué, avez le mal du pays et vous souf­frez peut‐être d’une bles­sure. Vous avez besoin de soutien. Et comme déjà évoqué, la volonté irré­pres­sible de jouer sur les grands courts. Il ne faut pas en avoir peur et il faut se voir y jouer encore et encore, comme dans une sorte de vision. Jusqu’à ce que cela devienne réalité. Je pense que nous perdons beau­coup de jeunes joueurs talen­tueux sur ce long chemin vers le sommet. »