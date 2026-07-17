Roger Federer n’a pas perdu de temps.

À la recherche d’un joueur pouvant compléter la Team Europe de la prochaine édition de sa Laver Cup, qui aura lieu en septembre prochain du côté de l’O2 Arena de Londres, le Suisse a réussi à attirer la révé­la­tion de cette saison 2026, Rafael Jodar.

The next gene­ra­tion has arrived 🇪🇺🇪🇸



Rafael Jodar’s break­through year will take him to Laver Cup London. The fast rising Spaniard is set to make his Team Europe debut this September at The O2.#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/Cc8LxLpzSI — Laver Cup (@LaverCup) July 15, 2026

Un joli coup pour Roger et une magni­fique oppor­tu­nité pour le jeune espa­gnol de 19 ans qui fera équipe avec son compa­triote, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Jakub Mensik et Flavio Cobolli.