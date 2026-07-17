Accueil ATP

Roger Federer met le grappin sur le nouveau phéno­mène du circuit

Par
Thomas S
-
299

Roger Federer n’a pas perdu de temps.

À la recherche d’un joueur pouvant compléter la Team Europe de la prochaine édition de sa Laver Cup, qui aura lieu en septembre prochain du côté de l’O2 Arena de Londres, le Suisse a réussi à attirer la révé­la­tion de cette saison 2026, Rafael Jodar. 

Un joli coup pour Roger et une magni­fique oppor­tu­nité pour le jeune espa­gnol de 19 ans qui fera équipe avec son compa­triote, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Jakub Mensik et Flavio Cobolli. 

Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥