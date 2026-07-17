Roger Federer n’a pas perdu de temps.
À la recherche d’un joueur pouvant compléter la Team Europe de la prochaine édition de sa Laver Cup, qui aura lieu en septembre prochain du côté de l’O2 Arena de Londres, le Suisse a réussi à attirer la révélation de cette saison 2026, Rafael Jodar.
The next generation has arrived 🇪🇺🇪🇸— Laver Cup (@LaverCup) July 15, 2026
Rafael Jodar’s breakthrough year will take him to Laver Cup London. The fast rising Spaniard is set to make his Team Europe debut this September at The O2.#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/Cc8LxLpzSI
Un joli coup pour Roger et une magnifique opportunité pour le jeune espagnol de 19 ans qui fera équipe avec son compatriote, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Jakub Mensik et Flavio Cobolli.
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 13:43