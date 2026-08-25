De retour à l’US Open pour une exhibition, sept ans après son dernier match officiel à Flushing Meadows, Roger Federer s’est présenté en conférence de presse, où il a répondu à plusieurs questions d’actualité.
Après avoir évoqué la possibilité que Novak Djokovic remporte à l’US Open un 25e titre du Grand Chelem, le Suisse de 45 ans a écarté un éventuel retour sur le circuit, comme l’a fait Serena Williams à 44 ans.
Federer guarantees a Serena‐like comeback is not a possibility.— José Morgado (@josemorgado) August 25, 2026
« No, absolutely not. Thank you for asking. I’m glad you asked so I can clarify it. No, absolutely not.”
“There’s also the anti‐doping issue, too many obstacles. I’m too busy. I barely find time to play ». pic.twitter.com/ehpOByNJ8H
« Non, absolument pas. Merci de m’avoir posé la question, car je n’étais pas sûr d’en parler, mais je suis ravi que tu l’aies fait pour que je puisse clarifier la situation au cas où quelqu’un penserait le contraire. Non, absolument pas. Il y a aussi la question du contrôle antidopage, trop d’obstacles. Je suis trop occupé. J’ai à peine le temps de jouer. »
Publié le mardi 25 août 2026 à 12:22