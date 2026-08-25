De retour à l’US Open pour une exhi­bi­tion, sept ans après son dernier match offi­ciel à Flushing Meadows, Roger Federer s’est présenté en confé­rence de presse, où il a répondu à plusieurs ques­tions d’actualité.

Après avoir évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte à l’US Open un 25e titre du Grand Chelem, le Suisse de 45 ans a écarté un éven­tuel retour sur le circuit, comme l’a fait Serena Williams à 44 ans.

Federer guaran­tees a Serena‐like come­back is not a possi­bi­lity.



« No, abso­lu­tely not. Thank you for asking. I’m glad you asked so I can clarify it. No, abso­lu­tely not.”



“There’s also the anti‐doping issue, too many obstacles. I’m too busy. I barely find time to play ». pic.twitter.com/ehpOByNJ8H — José Morgado (@josemorgado) August 25, 2026

« Non, abso­lu­ment pas. Merci de m’avoir posé la ques­tion, car je n’étais pas sûr d’en parler, mais je suis ravi que tu l’aies fait pour que je puisse clari­fier la situa­tion au cas où quelqu’un pense­rait le contraire. Non, abso­lu­ment pas. Il y a aussi la ques­tion du contrôle anti­do­page, trop d’obstacles. Je suis trop occupé. J’ai à peine le temps de jouer. »