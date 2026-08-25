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Roger Federer met les choses au clair : « Merci de me poser cette ques­tion car ça me permet de clari­fier la situation »

Par
Baptiste Mulatier
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De retour à l’US Open pour une exhi­bi­tion, sept ans après son dernier match offi­ciel à Flushing Meadows, Roger Federer s’est présenté en confé­rence de presse, où il a répondu à plusieurs ques­tions d’actualité. 

Après avoir évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte à l’US Open un 25e titre du Grand Chelem, le Suisse de 45 ans a écarté un éven­tuel retour sur le circuit, comme l’a fait Serena Williams à 44 ans. 

« Non, abso­lu­ment pas. Merci de m’avoir posé la ques­tion, car je n’étais pas sûr d’en parler, mais je suis ravi que tu l’aies fait pour que je puisse clari­fier la situa­tion au cas où quelqu’un pense­rait le contraire. Non, abso­lu­ment pas. Il y a aussi la ques­tion du contrôle anti­do­page, trop d’obstacles. Je suis trop occupé. J’ai à peine le temps de jouer. »

Publié le mardi 25 août 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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