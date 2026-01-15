Alors que plusieurs spécialistes, dont Mats Wilander, ont estimé que Roger Federer ferait un entraîneur idéal pour Carlos Alcaraz, le Suisse, présent à Melbourne pour disputer un match exhibition en double avant l’Open d’Australie, a tenu à mettre fin aux rumeurs lors d’une entrevue avec TNT Sports.
Et c’est loin d’être une surprise tant il a répété à plusieurs reprises ses derniers mois à quel point il était occupé entre sa famille et son business.
« Je me retire, définitivement. Je pourrais peut‐être lui donner quelques conseils en passant, mais tout le monde sait que je suis trop occupé avec mes enfants et ma vie en ce moment. Je pense qu’il peut réussir à remporter l’Open d’Australie, et donc les quatre Grands Chelems, avec ou sans entraîneur, il est manifestement très doué. Mais un bon entraîneur lui sera certainement d’une grande aide. »
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 19:45