Alors que plusieurs spécia­listes, dont Mats Wilander, ont estimé que Roger Federer ferait un entraî­neur idéal pour Carlos Alcaraz, le Suisse, présent à Melbourne pour disputer un match exhi­bi­tion en double avant l’Open d’Australie, a tenu à mettre fin aux rumeurs lors d’une entrevue avec TNT Sports.

Et c’est loin d’être une surprise tant il a répété à plusieurs reprises ses derniers mois à quel point il était occupé entre sa famille et son business.

« Je me retire, défi­ni­ti­ve­ment. Je pour­rais peut‐être lui donner quelques conseils en passant, mais tout le monde sait que je suis trop occupé avec mes enfants et ma vie en ce moment. Je pense qu’il peut réussir à remporter l’Open d’Australie, et donc les quatre Grands Chelems, avec ou sans entraî­neur, il est mani­fes­te­ment très doué. Mais un bon entraî­neur lui sera certai­ne­ment d’une grande aide. »