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Roger Federer n’a rien perdu de sa classe, le Suisse régale ses fans

Par
Antoine Touchard
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Retraité depuis sa défaite en huitièmes de finale de Wimbledon 2021 contre Hubert Hurkacz, le Suisse ne reste jamais très éloigné des courts de tennis.

En effet, il est apparu ces derniers jours en train de profiter de ses vacances en Italie pour reprendre la raquette, toujours avec son élégance habituelle.

De nouvelles images de son esca­pade sici­lienne à Taormina sont sorties, et on peut dire qu’il n’a rien perdu de sa classe. 

Le déten­teur de 20 titres du Grand Chelem semble avoir passé du bon temps avec les fans qui ont eu la chance de se trouver dans le club en même temps que le Bâlois, le sourire aux lèvres.

Le proprié­taire du club a relevé qu’une fois de plus, Roger était un vrai gent­lemen, ce qui l’a souvent caté­go­risé tout au long de sa carrière.

Publié le jeudi 13 août 2026 à 16:45

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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