Retraité depuis sa défaite en huitièmes de finale de Wimbledon 2021 contre Hubert Hurkacz, le Suisse ne reste jamais très éloigné des courts de tennis.

En effet, il est apparu ces derniers jours en train de profiter de ses vacances en Italie pour reprendre la raquette, toujours avec son élégance habituelle.

De nouvelles images de son esca­pade sici­lienne à Taormina sont sorties, et on peut dire qu’il n’a rien perdu de sa classe.

Roger in Taormina yesterday, taking pics and talking with everyone. « He once again showed to be a gent­leman », said the club owner ❤️🙌 pic.twitter.com/OgAS1UL4Ye — Luigi Gatto (@gigicat7_) August 13, 2026

Le déten­teur de 20 titres du Grand Chelem semble avoir passé du bon temps avec les fans qui ont eu la chance de se trouver dans le club en même temps que le Bâlois, le sourire aux lèvres.

Le proprié­taire du club a relevé qu’une fois de plus, Roger était un vrai gent­lemen, ce qui l’a souvent caté­go­risé tout au long de sa carrière.