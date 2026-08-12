Roger Federer ne reste jamais très éloigné d’un court de tennis ou de l’ac­tua­lité de la petite balle jaune.

En effet, le Suisse, déten­teur de 20 titres du Grand Chelem, a été aperçu récem­ment en vacances en Italie, dans le club de Fabrizio Zeppieri.

Quelques images de son escale italienne ont été dévoi­lées par le compte X de Super Tennis Tv, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne semble pas avoir perdu de son élégance raquette en main.

È mezzo­giorno, fa caldis­simo, il sole che entra dalla finestra ti ricorda la lucina del tuo forno. Stai per andare al mare, poi ti ricordi di aver promesso al tuo amico due scambi a tennis. Proprio a mezzo­giorno. Ti chiedi perché ti fosse sembrata una buona idea, la sera prima,… pic.twitter.com/w3Z6HsWswx — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) August 12, 2026

Des images qui feront plaisir à ses plus grands fans et leur rappel­le­ront de nombreux souvenirs.