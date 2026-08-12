Roger Federer ne reste jamais très éloigné d’un court de tennis ou de l’actualité de la petite balle jaune.
En effet, le Suisse, détenteur de 20 titres du Grand Chelem, a été aperçu récemment en vacances en Italie, dans le club de Fabrizio Zeppieri.
Quelques images de son escale italienne ont été dévoilées par le compte X de Super Tennis Tv, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne semble pas avoir perdu de son élégance raquette en main.
Des images qui feront plaisir à ses plus grands fans et leur rappelleront de nombreux souvenirs.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 16:20