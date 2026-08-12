Accueil ATP

Roger Federer n’a rien perdu de sa magie, même en vacances

Par
Antoine Touchard
-
183

Roger Federer ne reste jamais très éloigné d’un court de tennis ou de l’ac­tua­lité de la petite balle jaune.

En effet, le Suisse, déten­teur de 20 titres du Grand Chelem, a été aperçu récem­ment en vacances en Italie, dans le club de Fabrizio Zeppieri.

Quelques images de son escale italienne ont été dévoi­lées par le compte X de Super Tennis Tv, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne semble pas avoir perdu de son élégance raquette en main.

Des images qui feront plaisir à ses plus grands fans et leur rappel­le­ront de nombreux souvenirs.

Publié le mercredi 12 août 2026 à 16:20

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥