Alors que la 9e édition de sa Laver Cup vient de s’achever à Londres avec la victoire de la Team Europe, Roger Federer s’était exprimé quelques heures plus tôt sur l’importance de cette compétition.
Et s’il a bien évidemment rendu hommage à celui qui a prêté son nom à cet évènement, le légendaire Rod Laver, le Suisse n’a pas oublié de citer les deux précédents capitaines, Bjorn Borg et John McEnroe, désormais remplacés par Yannick Noah et Andre Agassi. Extrait du site officiel de la Laver Cup.
Cet événement rend bien sûr hommage à l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, votre héros Rod Laver. Mais vous êtes également très lié à cette compétition internationale. Quel héritage souhaiteriez‐vous laisser avec la Laver Cup ?
J’espère vraiment que les joueurs qui participent à la Laver Cup repartiront de ce week‐end gonflés à bloc et qu’ils garderont un excellent souvenir de cette expérience enrichissante. C’est ce que je souhaite sincèrement. En tout cas, ça l’a été pour moi. J’ai adoré toutes les Laver Cups auxquelles j’ai participé. J’ai énormément appris de Borg, de ma rencontre avec Johnny Mac et du temps passé avec Rod Laver, que j’admire tant. J’espère que les joueurs ressentiront la même chose. J’espère que ce sera un moment spécial non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les fans et les médias, afin qu’ils découvrent l’écosystème du tennis. Les capitaines et vice‐capitaines aussi. Avec le temps, il y aura des changements, j’imagine, et ils feront partie intégrante de l’histoire du tennis. Ils verront ce que pense la nouvelle génération, ce qu’ils peuvent apprendre d’eux et vice versa. L’histoire est passionnante. La Laver Cup a apporté tellement de points positifs que je n’aurais jamais imaginés avec une telle ampleur.
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 16:13