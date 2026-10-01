À l’occasion de la neuvième édition de sa Laver Cup (créée en 2019 avec son agent, Tony Godsick), qui s’est tenue à Londres le week‐end dernier, Roger Federer a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport.
Après avoir encensé Carlos Alcaraz tout en notant un possible axe d’amélioration et révélé le conseil qu’il avait donné à Alexander Zverev avant qu’il ne remporte ses deux premiers titres en Grand Chelem, le Suisse n’a pas tari d’éloges à l’égard de deux phénomènes du circuit, tous deux âgés de 20 ans : Rafael Jodar, 13e mondial, et Learner Tien, 15e mondial.
« Je n’avais jamais vu Jodar ni Learner Tien jouer en direct, et ils m’ont beaucoup impressionné. Peut‐être passent‐ils un peu inaperçus aux yeux de ceux qui ne s’intéressent qu’à Alcaraz, Sinner et Djokovic, et je le comprends. Mais ils sont très forts et ont le potentiel pour marquer les esprits. »
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 11:52