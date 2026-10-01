À l’occasion de la neuvième édition de sa Laver Cup (créée en 2019 avec son agent, Tony Godsick), qui s’est tenue à Londres le week‐end dernier, Roger Federer a accordé une inter­view à la Gazzetta dello Sport.

Après avoir encensé Carlos Alcaraz tout en notant un possible axe d’amélioration et révélé le conseil qu’il avait donné à Alexander Zverev avant qu’il ne remporte ses deux premiers titres en Grand Chelem, le Suisse n’a pas tari d’éloges à l’égard de deux phéno­mènes du circuit, tous deux âgés de 20 ans : Rafael Jodar, 13e mondial, et Learner Tien, 15e mondial.

« Je n’avais jamais vu Jodar ni Learner Tien jouer en direct, et ils m’ont beau­coup impres­sionné. Peut‐être passent‐ils un peu inaperçus aux yeux de ceux qui ne s’intéressent qu’à Alcaraz, Sinner et Djokovic, et je le comprends. Mais ils sont très forts et ont le poten­tiel pour marquer les esprits. »