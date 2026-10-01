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Roger Federer : « Peut‐être que ces deux jeunes joueurs passent un peu inaperçus aux yeux de ceux qui ne s’intéressent qu’à Alcaraz, Sinner et Djokovic, mais ils sont très forts. Ils m’ont impressionné »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’occasion de la neuvième édition de sa Laver Cup (créée en 2019 avec son agent, Tony Godsick), qui s’est tenue à Londres le week‐end dernier, Roger Federer a accordé une inter­view à la Gazzetta dello Sport.

Après avoir encensé Carlos Alcaraz tout en notant un possible axe d’amélioration et révélé le conseil qu’il avait donné à Alexander Zverev avant qu’il ne remporte ses deux premiers titres en Grand Chelem, le Suisse n’a pas tari d’éloges à l’égard de deux phéno­mènes du circuit, tous deux âgés de 20 ans : Rafael Jodar, 13e mondial, et Learner Tien, 15e mondial. 

« Je n’avais jamais vu Jodar ni Learner Tien jouer en direct, et ils m’ont beau­coup impres­sionné. Peut‐être passent‐ils un peu inaperçus aux yeux de ceux qui ne s’intéressent qu’à Alcaraz, Sinner et Djokovic, et je le comprends. Mais ils sont très forts et ont le poten­tiel pour marquer les esprits. »

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 11:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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