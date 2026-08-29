À l’occasion de son intronisation au Hall of Fame du tennis à Newport, Roger Federer en a profité pour répondre aux questions de la chaîne Youtube du prestigieux musée sportif.
Notamment interrogé sur l’actuelle domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Suisse n’a pas voulu se projeter, expliquant que le sport de très haut niveau restait très incertain.
« Je ne sais pas s’ils parviendront à atteindre le niveau de réussite que nous avons connu. Ce sont les chiffres qui le diront à l’avenir. Je ne sais pas. Il faut jouer très bien pendant très longtemps. S’ils semblent aujourd’hui sans rivaux, tout dépendra de l’arrivée de nouveaux grands adversaires sur le circuit, de la difficulté qu’ils auront à continuer à gagner aussi souvent et de leur capacité à éviter les blessures. La vie est imprévisible et le tennis est un sport exigeant. »
Publié le samedi 29 août 2026 à 15:25