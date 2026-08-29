À l’oc­ca­sion de son intro­ni­sa­tion au Hall of Fame du tennis à Newport, Roger Federer en a profité pour répondre aux ques­tions de la chaîne Youtube du pres­ti­gieux musée sportif.

Notamment inter­rogé sur l’ac­tuelle domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Suisse n’a pas voulu se projeter, expli­quant que le sport de très haut niveau restait très incertain.

« Je ne sais pas s’ils parvien­dront à atteindre le niveau de réus­site que nous avons connu. Ce sont les chiffres qui le diront à l’avenir. Je ne sais pas. Il faut jouer très bien pendant très long­temps. S’ils semblent aujourd’hui sans rivaux, tout dépendra de l’arrivée de nouveaux grands adver­saires sur le circuit, de la diffi­culté qu’ils auront à conti­nuer à gagner aussi souvent et de leur capa­cité à éviter les bles­sures. La vie est impré­vi­sible et le tennis est un sport exigeant. »