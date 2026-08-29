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Roger Federer prévient Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « Je ne sais pas s’ils parvien­dront à atteindre le niveau de réus­site que nous avons connu avec Nadal et Djokovic »

Par
Thomas S
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À l’oc­ca­sion de son intro­ni­sa­tion au Hall of Fame du tennis à Newport, Roger Federer en a profité pour répondre aux ques­tions de la chaîne Youtube du pres­ti­gieux musée sportif. 

Notamment inter­rogé sur l’ac­tuelle domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Suisse n’a pas voulu se projeter, expli­quant que le sport de très haut niveau restait très incertain. 

« Je ne sais pas s’ils parvien­dront à atteindre le niveau de réus­site que nous avons connu. Ce sont les chiffres qui le diront à l’avenir. Je ne sais pas. Il faut jouer très bien pendant très long­temps. S’ils semblent aujourd’hui sans rivaux, tout dépendra de l’arrivée de nouveaux grands adver­saires sur le circuit, de la diffi­culté qu’ils auront à conti­nuer à gagner aussi souvent et de leur capa­cité à éviter les bles­sures. La vie est impré­vi­sible et le tennis est un sport exigeant. »

Publié le samedi 29 août 2026 à 15:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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