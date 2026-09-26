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Roger Federer : « Quand on m’en reparle, je regarde en arrière et je me dis : ‘Ah oui, c’est vrai, je tenais la main de Rafael Nadal après avoir joué en double avec lui’ »

Par
Baptiste Mulatier
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1919

Quatre ans après les adieux de Roger Federer, la Laver Cup et le Suisse font leur retour à l’O2 Arena de Londres. 

L’occasion pour le maestro, dont les propos sont relayés par L’Equipe, de se remé­morer ce moment très émou­vant pour lui. 

« C’est beau­coup de bonheur pour moi de revenir ici, quatre ans après le dernier match de ma carrière. Quand on m’en reparle, je regarde simple­ment en arrière et je me dis :  »Ah oui, c’est vrai, nous avons eu le double avec Rafa, ah oui je lui tenais la main.’ Et même si ce n’était que pendant une seconde, ça fait partie des moments que je n’ou­blierai jamais, comme le tour d’hon­neur qui avait suivi. Je suis heureux car c’était vrai­ment une célé­bra­tion et pas simple­ment une sorte de moment triste où je prenais ma retraite. C’était vrai­ment une belle manière de conclure ma carrière, une manière que j’es­pé­rais, mais c’était bien mieux que ce que j’avais imaginé. »

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 10:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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