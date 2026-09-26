Quatre ans après les adieux de Roger Federer, la Laver Cup et le Suisse font leur retour à l’O2 Arena de Londres.
L’occasion pour le maestro, dont les propos sont relayés par L’Equipe, de se remémorer ce moment très émouvant pour lui.
« C’est beaucoup de bonheur pour moi de revenir ici, quatre ans après le dernier match de ma carrière. Quand on m’en reparle, je regarde simplement en arrière et je me dis : »Ah oui, c’est vrai, nous avons eu le double avec Rafa, ah oui je lui tenais la main.’ Et même si ce n’était que pendant une seconde, ça fait partie des moments que je n’oublierai jamais, comme le tour d’honneur qui avait suivi. Je suis heureux car c’était vraiment une célébration et pas simplement une sorte de moment triste où je prenais ma retraite. C’était vraiment une belle manière de conclure ma carrière, une manière que j’espérais, mais c’était bien mieux que ce que j’avais imaginé. »
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 10:29