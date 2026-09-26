Quatre ans après les adieux de Roger Federer, la Laver Cup et le Suisse font leur retour à l’O2 Arena de Londres.

L’occasion pour le maestro, dont les propos sont relayés par L’Equipe, de se remé­morer ce moment très émou­vant pour lui.

« C’est beau­coup de bonheur pour moi de revenir ici, quatre ans après le dernier match de ma carrière. Quand on m’en reparle, je regarde simple­ment en arrière et je me dis : »Ah oui, c’est vrai, nous avons eu le double avec Rafa, ah oui je lui tenais la main.’ Et même si ce n’était que pendant une seconde, ça fait partie des moments que je n’ou­blierai jamais, comme le tour d’hon­neur qui avait suivi. Je suis heureux car c’était vrai­ment une célé­bra­tion et pas simple­ment une sorte de moment triste où je prenais ma retraite. C’était vrai­ment une belle manière de conclure ma carrière, une manière que j’es­pé­rais, mais c’était bien mieux que ce que j’avais imaginé. »