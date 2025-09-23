Lors de son passage sur le podcast d’Andy Roddick en marge de l’édi­tion 2025 de la Laver Cup qui s’est déroulée ce week‐end à San Francisco, Roger Federer est notam­ment revenu sur la manière de s’en­traîner de Rafael Nadal et Andre Agassi, réputés comme des joueurs puis­sants et peu enclin à la variation.

Un style de jeu que le Suisse n’ai­mait mani­fes­te­ment pas affronter à l’entraînement.

Federer low key play­fully roasted Nadal and Agassi here and it was hila­rious 😂😂😂



Apparently they were a night­mare to prac­tice because of how hard they used to his the ball during prac­tice 😂



Federer is the type that likes different types of prac­ticepic.twitter.com/22MHXfGq83 — SRF (@S_RF_CA) September 21, 2025

« Je pense qu’Agassi a été le premier à le faire, puis Rafa a fait de même. C’est le genre de gars avec qui on n’a pas envie de s’en­traîner, car il frappe toujours très fort. Je n’ai­mais vrai­ment pas ça, tout comme Andre d’ailleurs. Je n’ai­mais pas m’en­traîner avec Andre parce que c’était juste « bang bang bang » et je me disais : ‘Ce serait bien de faire quelques coups slicés’, mais ce n’est pas du tout ça, c’est plutôt des roquettes qui t’ar­rivent dessus comme ça, et ce n’est pas comme ça que je m’en­traîne à haute inten­sité, mais on fait des choses diffé­rentes, donc c’est incroyable. »