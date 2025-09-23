Lors de son passage sur le podcast d’Andy Roddick en marge de l’édition 2025 de la Laver Cup qui s’est déroulée ce week‐end à San Francisco, Roger Federer est notamment revenu sur la manière de s’entraîner de Rafael Nadal et Andre Agassi, réputés comme des joueurs puissants et peu enclin à la variation.
Un style de jeu que le Suisse n’aimait manifestement pas affronter à l’entraînement.
Federer low key playfully roasted Nadal and Agassi here and it was hilarious 😂😂😂— SRF (@S_RF_CA) September 21, 2025
Apparently they were a nightmare to practice because of how hard they used to his the ball during practice 😂
Federer is the type that likes different types of practicepic.twitter.com/22MHXfGq83
« Je pense qu’Agassi a été le premier à le faire, puis Rafa a fait de même. C’est le genre de gars avec qui on n’a pas envie de s’entraîner, car il frappe toujours très fort. Je n’aimais vraiment pas ça, tout comme Andre d’ailleurs. Je n’aimais pas m’entraîner avec Andre parce que c’était juste « bang bang bang » et je me disais : ‘Ce serait bien de faire quelques coups slicés’, mais ce n’est pas du tout ça, c’est plutôt des roquettes qui t’arrivent dessus comme ça, et ce n’est pas comme ça que je m’entraîne à haute intensité, mais on fait des choses différentes, donc c’est incroyable. »
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 17:37