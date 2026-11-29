« Ma rela­tion avec Federer a toujours été stric­te­ment profes­sion­nelle. Nous n’avons jamais entre­tenu la moindre rela­tion en dehors des courts. En réalité, c’est normal, puisque nous avons toujours été rivaux », décla­rait Novak Djokovic le mois dernier à l’oc­ca­sion de sa venue sur le tournoi de Bâle, la ville de nais­sance de Roger Federer.

Invité à réagir aux propos de son ancien rival serbe lors d’une inter­view accordée au quoti­dien suisse‐allemand, Tages Anzeiger, et dans des propos rapportés par le site, Tennis News Brasil, Roger a pris cela avec philo­so­phie, en expli­quant que la percep­tion d’une carrière entre un joueur encore en acti­vité et un retraité était tota­le­ment différente.

Federer comenta pala­vras de Djokovic sobre rela­cio­na­mento entre os doishttps://t.co/mdbQtq4PTD pic.twitter.com/SkX5izZN4k — Site Tenis News (@tenisnewsbrasil) November 29, 2026

« Des riva­lités comme celle‐ci créent un lien très fort. Je vois cela très diffé­rem­ment aujourd’hui qu’auparavant, avec beau­coup plus de recul. Novak ne sait pas encore ce que c’est. Rafa (Nadal) s’en rend compte petit à petit. Quand on est encore en acti­vité, on ne peut pas y réflé­chir de la même manière que je le fais aujourd’hui. Plus le temps passe, moins on s’identifie en tant que joueur et plus on voit la situa­tion dans son ensemble. Ce qui est drôle, c’est que quelqu’un a peut‐être pris quelque chose person­nel­le­ment alors que vous ne vous en souvenez même plus. Bien sûr, j’adorerais m’asseoir avec lui et discuter des bons moments. »