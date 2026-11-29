« Ma relation avec Federer a toujours été strictement professionnelle. Nous n’avons jamais entretenu la moindre relation en dehors des courts. En réalité, c’est normal, puisque nous avons toujours été rivaux », déclarait Novak Djokovic le mois dernier à l’occasion de sa venue sur le tournoi de Bâle, la ville de naissance de Roger Federer.
Invité à réagir aux propos de son ancien rival serbe lors d’une interview accordée au quotidien suisse‐allemand, Tages Anzeiger, et dans des propos rapportés par le site, Tennis News Brasil, Roger a pris cela avec philosophie, en expliquant que la perception d’une carrière entre un joueur encore en activité et un retraité était totalement différente.
« Des rivalités comme celle‐ci créent un lien très fort. Je vois cela très différemment aujourd’hui qu’auparavant, avec beaucoup plus de recul. Novak ne sait pas encore ce que c’est. Rafa (Nadal) s’en rend compte petit à petit. Quand on est encore en activité, on ne peut pas y réfléchir de la même manière que je le fais aujourd’hui. Plus le temps passe, moins on s’identifie en tant que joueur et plus on voit la situation dans son ensemble. Ce qui est drôle, c’est que quelqu’un a peut‐être pris quelque chose personnellement alors que vous ne vous en souvenez même plus. Bien sûr, j’adorerais m’asseoir avec lui et discuter des bons moments. »
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 21:36