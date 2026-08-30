Particulièrement ému lors de sa prise de parole suite à son intronisation au Hall of Fame du tennis, Roger Federer a tenu à remercier toutes les personnes qui ont compté pour lui et sa carrière, à commencer par ses parents, Robert et Lynette, et sa femme, Mirka.
Et à propos de son papa, le Suisse a faire rire toute l’assistance en révélant avec humour l’origine de son style de jeu très offensif.
Federer prende in giro il padre : « Giocare con papà, che non sapeva giocare, mi ha portato ad avere uno stile aggressivo. Perché lui giocava solo pallonetti con la sua presa Continental » pic.twitter.com/8aLFtKbuj2— Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) August 29, 2026
« M’entraîner avec papa, qui ne savait pas jouer, m’a amené à adopter un style agressif. Parce qu’il ne faisait que des lobs avec sa prise continentale », a déclaré Roger avec son éternel sens de l’humour.
Publié le dimanche 30 août 2026 à 14:44