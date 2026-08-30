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Roger Federer sans pitié avec son père, Robert : « M’entraîner avec papa, qui ne savait pas jouer, m’a amené à adopter un style agressif parce qu’il ne faisait que des lobs avec sa prise continentale »

Par
Thomas S
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Melbourne centre - Flinders Park stade -

Particulièrement ému lors de sa prise de parole suite à son intro­ni­sa­tion au Hall of Fame du tennis, Roger Federer a tenu à remer­cier toutes les personnes qui ont compté pour lui et sa carrière, à commencer par ses parents, Robert et Lynette, et sa femme, Mirka. 

Et à propos de son papa, le Suisse a faire rire toute l’as­sis­tance en révé­lant avec humour l’ori­gine de son style de jeu très offensif. 

« M’entraîner avec papa, qui ne savait pas jouer, m’a amené à adopter un style agressif. Parce qu’il ne faisait que des lobs avec sa prise conti­nen­tale », a déclaré Roger avec son éternel sens de l’humour. 

Publié le dimanche 30 août 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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