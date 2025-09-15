Récemment interviewé sur la chaîne Youtube, Not Your Country Club, Roger Federer, après avoir évoqué la passion de ses enfants pour le sport, a également parlé de sa relation avec les réseaux sociaux. Et le Suisse n’est pas forcément à l’aise avec cet outil.
« Honnêtement, je trouve cela difficile parce qu’il y a tellement de commentaires. Je suis plutôt doué pour les absorber. Par exemple, quand je lis dix commentaires et que neuf sont positifs concernant mon revers, un seul ne me fera pas remettre en question. Mais cela peut être lié à mon apparence, à la taille de mon nez et à plein d’autres choses et ça peut être blessant. Je gère plutôt bien cela, je pense que c’est juste une constante. Quand je poste quelque chose et que je suis très actif et que j’ai les réseaux sociaux à l’esprit, je ne sais pas comment gérer cela. Le problème, c’est le besoin constant de publier. Alors parfois je préfère publier moins parce que je veux passer ma journée à penser à autre chose. Mais c’est un outil incroyable parce que j’ai grandi à une époque où il suffisait d’avoir un site internet. De nos jours, lorsque tu postes quelque chose, cela se transmet à tout le monde, comme pour mon départ à la retraite. Donc c’est une relation amour‐haine mais je pense que pour la plupart des gens, cela peut être utilisé de manière très bénéfique. »
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 17:17