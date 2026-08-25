De retour à l’US Open pour une exhi­bi­tion, sept ans après son dernier match offi­ciel à Flushing Meadows, Roger Federer s’est présenté en confé­rence de presse, où il a répondu à plusieurs ques­tions d’actualité.

Le Suisse a notam­ment été inter­rogé sur la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte à l’US Open un 25e titre du Grand Chelem.

« Chaque fois que Novak parti­cipe à un tournoi, quel qu’il soit, ou à un Grand Chelem, il a ses chances. J’ai une très grande estime pour Novak, j’ai vu de quoi il est capable, pas seule­ment une fois, pas seule­ment ici, mais partout – au plus haut niveau. Tant qu’il est dans le tableau, il y a une chance, et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles il continue à jouer : il doit croire qu’il en est capable, c’est mon avis. »

💪🇨🇭🇺🇸 Roger Federer believes Novak Djokovic can win the US Open :



“Whenever Novak enters any tour­na­ment or Major, he’ll have a shot.



“I have very high regard for Novak, I’ve seen what he can do, not just once, not just here, but every place – at the highest level.



“As long as… pic.twitter.com/aFtMdz9OGx — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 24, 2026