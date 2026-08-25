De retour à l’US Open pour une exhibition, sept ans après son dernier match officiel à Flushing Meadows, Roger Federer s’est présenté en conférence de presse, où il a répondu à plusieurs questions d’actualité.
Le Suisse a notamment été interrogé sur la possibilité que Novak Djokovic remporte à l’US Open un 25e titre du Grand Chelem.
« Chaque fois que Novak participe à un tournoi, quel qu’il soit, ou à un Grand Chelem, il a ses chances. J’ai une très grande estime pour Novak, j’ai vu de quoi il est capable, pas seulement une fois, pas seulement ici, mais partout – au plus haut niveau. Tant qu’il est dans le tableau, il y a une chance, et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles il continue à jouer : il doit croire qu’il en est capable, c’est mon avis. »
💪🇨🇭🇺🇸 Roger Federer believes Novak Djokovic can win the US Open :— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 24, 2026
“Whenever Novak enters any tournament or Major, he’ll have a shot.
“I have very high regard for Novak, I’ve seen what he can do, not just once, not just here, but every place – at the highest level.
“As long as… pic.twitter.com/aFtMdz9OGx
Publié le mardi 25 août 2026 à 08:44