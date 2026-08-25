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Roger Federer : « Si Novak Djokovic peut gagner l’US Open ? J’ai vu de quoi il est capable, pas seule­ment une fois, pas seule­ment ici, mais partout, donc tant qu’il est dans le tableau, il y a une chance »

Par
Baptiste Mulatier
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De retour à l’US Open pour une exhi­bi­tion, sept ans après son dernier match offi­ciel à Flushing Meadows, Roger Federer s’est présenté en confé­rence de presse, où il a répondu à plusieurs ques­tions d’actualité. 

Le Suisse a notam­ment été inter­rogé sur la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte à l’US Open un 25e titre du Grand Chelem. 

« Chaque fois que Novak parti­cipe à un tournoi, quel qu’il soit, ou à un Grand Chelem, il a ses chances. J’ai une très grande estime pour Novak, j’ai vu de quoi il est capable, pas seule­ment une fois, pas seule­ment ici, mais partout – au plus haut niveau. Tant qu’il est dans le tableau, il y a une chance, et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles il continue à jouer : il doit croire qu’il en est capable, c’est mon avis. »

Publié le mardi 25 août 2026 à 08:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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