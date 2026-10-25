Alors que certains pensaient qu’il reste­rait le meilleur joueur de l’histoire à ne jamais avoir gagné de Grand Chelem, Alexander Zverev a saisi sa chance cette année en rempor­tant Roland‐Garros et l’US Open.

Lors d’une inter­view accordée à Sports Illustrated, dont les propos sont relayés par Yahoo Sports, Roger Federer a évoqué le conseil qu’il avait donné à l’Allemand, prochain numéro 1 mondial.

« Compte tenu de son talent, ces deux titres se faisaient attendre depuis long­temps. C’est pour­quoi j’étais incroya­ble­ment heureux pour lui. Il a osé prati­quer un tennis auda­cieux, même lors des grands matchs. Beaucoup d’autres, dont moi‐même, lui ont conseillé pendant des années d’être plus agressif depuis la ligne de fond et de mieux dicter le jeu. Dans les moments impor­tants, il avait souvent tendance à devenir trop passif. »