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Roger Federer sur Alexander Zverev : « Avant qu’il ne gagne Roland‐Garros et l’US Open, beau­coup de gens, dont je fais partie, lui ont donné le même conseil pendant des années »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que certains pensaient qu’il reste­rait le meilleur joueur de l’histoire à ne jamais avoir gagné de Grand Chelem, Alexander Zverev a saisi sa chance cette année en rempor­tant Roland‐Garros et l’US Open.

Lors d’une inter­view accordée à Sports Illustrated, dont les propos sont relayés par Yahoo Sports, Roger Federer a évoqué le conseil qu’il avait donné à l’Allemand, prochain numéro 1 mondial.

« Compte tenu de son talent, ces deux titres se faisaient attendre depuis long­temps. C’est pour­quoi j’étais incroya­ble­ment heureux pour lui. Il a osé prati­quer un tennis auda­cieux, même lors des grands matchs. Beaucoup d’autres, dont moi‐même, lui ont conseillé pendant des années d’être plus agressif depuis la ligne de fond et de mieux dicter le jeu. Dans les moments impor­tants, il avait souvent tendance à devenir trop passif. »

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 12:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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