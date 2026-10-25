Alors que certains pensaient qu’il resterait le meilleur joueur de l’histoire à ne jamais avoir gagné de Grand Chelem, Alexander Zverev a saisi sa chance cette année en remportant Roland‐Garros et l’US Open.
Lors d’une interview accordée à Sports Illustrated, dont les propos sont relayés par Yahoo Sports, Roger Federer a évoqué le conseil qu’il avait donné à l’Allemand, prochain numéro 1 mondial.
« Compte tenu de son talent, ces deux titres se faisaient attendre depuis longtemps. C’est pourquoi j’étais incroyablement heureux pour lui. Il a osé pratiquer un tennis audacieux, même lors des grands matchs. Beaucoup d’autres, dont moi‐même, lui ont conseillé pendant des années d’être plus agressif depuis la ligne de fond et de mieux dicter le jeu. Dans les moments importants, il avait souvent tendance à devenir trop passif. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.