À l’occasion de la neuvième édition de sa Laver Cup (créée en 2019 avec son agent, Tony Godsick), qui s’est tenue à Londres le week‐end dernier, Roger Federer a répondu aux questions de la Gazzetta dello Sport.
Après avoir encensé Carlos Alcaraz tout en notant un possible axe d’amélioration, le maestro suisse a évoqué la très belle saison d’Alexander Zverev, vainqueur à Roland‐Garros et l’US Open de ses deux premiers titres en Grand Chelem.
« Cette année, j’étais dans la loge royale à Wimbledon et je l’ai vu jouer contre Lehecka. Je me suis dit qu’il jouait vraiment très bien. Je lui disais depuis longtemps qu’il devait frapper la balle plus fort depuis le fond du court, et il y parvient enfin. »
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 08:46