À l’oc­ca­sion de la neuvième édition de sa Laver Cup (créée en 2019 avec son agent, Tony Godsick), qui s’est tenue à Londres le week‐end dernier, Roger Federer a répondu aux ques­tions de la Gazzetta dello Sport.

Après avoir encensé Carlos Alcaraz tout en notant un possible axe d’amé­lio­ra­tion, le maestro suisse a évoqué la très belle saison d’Alexander Zverev, vain­queur à Roland‐Garros et l’US Open de ses deux premiers titres en Grand Chelem.

« Cette année, j’étais dans la loge royale à Wimbledon et je l’ai vu jouer contre Lehecka. Je me suis dit qu’il jouait vrai­ment très bien. Je lui disais depuis long­temps qu’il devait frapper la balle plus fort depuis le fond du court, et il y parvient enfin. »