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Roger Federer sur Alexander Zverev : « Je lui disais depuis long­temps qu’il devait frapper la balle plus fort depuis le fond du court, et il y parvient enfin »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’oc­ca­sion de la neuvième édition de sa Laver Cup (créée en 2019 avec son agent, Tony Godsick), qui s’est tenue à Londres le week‐end dernier, Roger Federer a répondu aux ques­tions de la Gazzetta dello Sport.

Après avoir encensé Carlos Alcaraz tout en notant un possible axe d’amé­lio­ra­tion, le maestro suisse a évoqué la très belle saison d’Alexander Zverev, vain­queur à Roland‐Garros et l’US Open de ses deux premiers titres en Grand Chelem. 

« Cette année, j’étais dans la loge royale à Wimbledon et je l’ai vu jouer contre Lehecka. Je me suis dit qu’il jouait vrai­ment très bien. Je lui disais depuis long­temps qu’il devait frapper la balle plus fort depuis le fond du court, et il y parvient enfin. »

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 08:46

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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