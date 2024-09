Présent à Berlin pour la septième édition de sa Laver Cup qui débu­tera ce vendredi 20 septembre, Roger Federer, qui a d’ailleurs repris la raquette, a pris le temps de répondre à plusieurs médias présents sur place.

Notamment inter­rogé sur la forme de Novak Djokovic et le fait qu’il n’ait pas remporté de Grand Chelem pour la première fois depuis 2017, le Suisse ne s’est pas montré plus inquiet que cela pour le Serbe.

« Novak, en gagnant les Jeux olym­piques et en jouant, disons, une saison complète, ne s’est pas retiré à cause de bles­sures, il a choisi de moins jouer, ce qui est normal quand on vieillit un peu. Je pense qu’il a des chances d’aller de l’avant. J’attends avec impa­tience l’Australie, qui est le prochain tournoi du Grand Chelem. Je pense qu’il sera l’un des favoris avec Sinner et Alcaraz. L’Open d’Australie sera très inté­res­sant à suivre. »