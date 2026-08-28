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Roger Federer sur le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros : « Je le connais depuis qu’il est tout petit et qu’il a fait ses débuts sur le circuit, j’étais content pour lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis l’US Open, où il a parti­cipé à une exhi­bi­tion sept ans après son dernier match offi­ciel à Flushing Meadows, Roger Federer a abordé de nombreux sujets d’actualité. 

Après avoir estimé les chances de titre de Novak Djokovicévoqué le retour de bles­sure de Carlos Alcaraz ou encore désigné le joueur actuel qu’il aime­rait affronter, le Suisse est revenu sur le premier titre en Grand Chelem d’Alexander Zverev. 

« J’étais égale­ment content que Zverev remporte Roland‐Garros. Je le connais depuis qu’il est tout petit et qu’il a fait ses débuts sur le circuit. C’était une belle victoire pour lui. »

Publié le vendredi 28 août 2026 à 16:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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