Depuis l’US Open, où il a participé à une exhibition sept ans après son dernier match officiel à Flushing Meadows, Roger Federer a abordé de nombreux sujets d’actualité.
Après avoir estimé les chances de titre de Novak Djokovic, évoqué le retour de blessure de Carlos Alcaraz ou encore désigné le joueur actuel qu’il aimerait affronter, le Suisse est revenu sur le premier titre en Grand Chelem d’Alexander Zverev.
É ISSO MESMO ! 👀🎾 Roger Federer colocou João Fonseca como um de seus jogadores favoritos para assistir jogar. Que moral do brasileiro, hein, fã de esportes ?— ESPN Brasil (@ESPNBrasil) August 26, 2026
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« J’étais également content que Zverev remporte Roland‐Garros. Je le connais depuis qu’il est tout petit et qu’il a fait ses débuts sur le circuit. C’était une belle victoire pour lui. »
Publié le vendredi 28 août 2026 à 16:14