Depuis l’US Open, où il a parti­cipé à une exhi­bi­tion sept ans après son dernier match offi­ciel à Flushing Meadows, Roger Federer a abordé de nombreux sujets d’actualité.

Après avoir estimé les chances de titre de Novak Djokovic, évoqué le retour de bles­sure de Carlos Alcaraz ou encore désigné le joueur actuel qu’il aime­rait affronter, le Suisse est revenu sur le premier titre en Grand Chelem d’Alexander Zverev.

É ISSO MESMO ! 👀🎾 Roger Federer colocou João Fonseca como um de seus joga­dores favo­ritos para assistir jogar. Que moral do brasi­leiro, hein, fã de esportes ?



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« J’étais égale­ment content que Zverev remporte Roland‐Garros. Je le connais depuis qu’il est tout petit et qu’il a fait ses débuts sur le circuit. C’était une belle victoire pour lui. »