Alors qu’il sera intronisé au Hall of Fame du tennis en 2026, le Suisse a accordé une longue interview au quotidien suisse, Tages‐Anzeiger, dans laquelle il évoque l’importance fondamentale de Pierre Paganini, son préparateur physique et sans doute l’un des hommes les plus importants de sa carrière.
‘Il m’a expliqué comment m’entraîner et à quelle fréquence. Il m’a toujours soutenu. Un jour, il m’a dit : « Tu ne peux pas passer tout ton temps à faire des allers‐retours entre Bâle et Bienne. Cela te demande trop d’énergie. Un jour, tu auras un accident. Je viendrai chez toi pour les entraînements. » Plus tard, Severin Lüthi l’a rejoint et a appliqué la méthode de Pierre dans son travail quotidien. Pierre ne participait pas souvent aux Grands Chelem, mais il restait toujours impliqué dans les grandes décisions. C’était très important pour moi. »
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 17:38