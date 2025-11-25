Alors qu’il sera intro­nisé au Hall of Fame du tennis en 2026, le Suisse a accordé une longue inter­view au quoti­dien suisse, Tages‐Anzeiger, dans laquelle il évoque l’importance fonda­men­tale de Pierre Paganini, son prépa­ra­teur physique et sans doute l’un des hommes les plus impor­tants de sa carrière.

‘Il m’a expliqué comment m’entraîner et à quelle fréquence. Il m’a toujours soutenu. Un jour, il m’a dit : « Tu ne peux pas passer tout ton temps à faire des allers‐retours entre Bâle et Bienne. Cela te demande trop d’énergie. Un jour, tu auras un acci­dent. Je vien­drai chez toi pour les entraî­ne­ments. » Plus tard, Severin Lüthi l’a rejoint et a appliqué la méthode de Pierre dans son travail quoti­dien. Pierre ne parti­ci­pait pas souvent aux Grands Chelem, mais il restait toujours impliqué dans les grandes déci­sions. C’était très impor­tant pour moi. »