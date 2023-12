Lors de son passage sur le plateau de la chaîne de télé­vi­sion « CGTN Sports Scene », Roger Federer a fait une décla­ra­tion élogieuse sur ses deux plus grands rivaux : Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Je ne peux que dire le meilleur d’eux. Cela a été fantas­tique de partager le court avec eux pendant tant d’années . Je me suis senti très heureux et chan­ceux de jouer contre chacun d’eux près de 40 ou 50 fois, j’ai donc de nombreux souve­nirs de grands moments, de grandes batailles », a déclaré le Suisse, qui restera mené 16–24 dans ses face‐à‐face avec Nadal et 23–27 avec Djokovic.