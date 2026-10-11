Alors que Kei Nishikori a mis fin à sa carrière il y a quelques jours, chez lui, sur l’ATP 500 de Tokyo, de nombreux joueurs lui ont rendu hommage, comme Rafael Nadal ou Novak Djokovic.

Particulièrement discret, Roger Federer a égale­ment eu l’oc­ca­sion de célé­brer la carrière du japo­nais en présence de celui‐ci en marge d’une exhi­bi­tion orga­nisée ce dimanche par Uniqlo, leur sponsor respectif.

Et le Suisse s’est notam­ment souvenu d’une séance d’en­traî­ne­ment avec le jeune Kei lorsque ce dernier avait 16 ans.

Federer « I don’t remember all my prac­tice sessions in my career, but the parti­cular prac­tice (with Kei at 16), I do remmeber vividly, because I was struck by his incre­dible ball stri­king and his energy, I also believed Kei was the next super talent… » https://t.co/P5yGkhKF4M — 井蛙堂 (@seiadoumogera) October 11, 2026

« Je ne me souviens pas de toutes les séances d’en­traî­ne­ment de ma carrière, mais je me souviens très bien de celle‐là (avec Kei, à 16 ans), car j’avais été impres­sionné par son incroyable frappe et son énergie. J’étais égale­ment convaincu que Kei était le prochain grand talent… »