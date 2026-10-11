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Roger Federer sur Nishikori : « Je ne me souviens pas de toutes les séances d’en­traî­ne­ment de ma carrière, mais je me souviens très bien de celle avec Kei quand il avait 16 ans »

Par
Thomas S
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Alors que Kei Nishikori a mis fin à sa carrière il y a quelques jours, chez lui, sur l’ATP 500 de Tokyo, de nombreux joueurs lui ont rendu hommage, comme Rafael Nadal ou Novak Djokovic. 

Particulièrement discret, Roger Federer a égale­ment eu l’oc­ca­sion de célé­brer la carrière du japo­nais en présence de celui‐ci en marge d’une exhi­bi­tion orga­nisée ce dimanche par Uniqlo, leur sponsor respectif. 

Et le Suisse s’est notam­ment souvenu d’une séance d’en­traî­ne­ment avec le jeune Kei lorsque ce dernier avait 16 ans. 

« Je ne me souviens pas de toutes les séances d’en­traî­ne­ment de ma carrière, mais je me souviens très bien de celle‐là (avec Kei, à 16 ans), car j’avais été impres­sionné par son incroyable frappe et son énergie. J’étais égale­ment convaincu que Kei était le prochain grand talent… »

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 17:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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