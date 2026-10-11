Alors que Kei Nishikori a mis fin à sa carrière il y a quelques jours, chez lui, sur l’ATP 500 de Tokyo, de nombreux joueurs lui ont rendu hommage, comme Rafael Nadal ou Novak Djokovic.
Particulièrement discret, Roger Federer a également eu l’occasion de célébrer la carrière du japonais en présence de celui‐ci en marge d’une exhibition organisée ce dimanche par Uniqlo, leur sponsor respectif.
Et le Suisse s’est notamment souvenu d’une séance d’entraînement avec le jeune Kei lorsque ce dernier avait 16 ans.
Federer « I don’t remember all my practice sessions in my career, but the particular practice (with Kei at 16), I do remmeber vividly, because I was struck by his incredible ball striking and his energy, I also believed Kei was the next super talent… » https://t.co/P5yGkhKF4M— 井蛙堂 (@seiadoumogera) October 11, 2026
« Je ne me souviens pas de toutes les séances d’entraînement de ma carrière, mais je me souviens très bien de celle‐là (avec Kei, à 16 ans), car j’avais été impressionné par son incroyable frappe et son énergie. J’étais également convaincu que Kei était le prochain grand talent… »
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 17:41