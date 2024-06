En pleine promo­tion pour son docu­men­taire consacré aux 12 jours avant sa retraite et qui sortira la 20 juin prochain sur Amazon, Roger Federer a accordé une inter­view au journal El Pais dans laquelle il évoque son rapport à Rafael Nadal et le fait qu’il avait peur d’ar­rêter avant lui.

« J’étais inquiet que Nadal puisse arrêter avant moi. Il y avait des signes que Rafa n’al­lait pas bien et qu’il n’al­lait pas tenir aussi long­temps qu’il l’a fait. Je ne pensais pas pouvoir jouer au‐delà de 37 ou 38 ans, et c’était la même chose pour lui, mais ensuite vous retrouvez un endroit où vous commencez à vous sentir mieux. Mais oui, je crai­gnais que Rafa ne parte et, en fait, je pensais qu’il pour­rait partir après avoir battu Medvedev en finale de l’Open d’Australie 2022. Je pensais qu’il le ferait peut‐être là‐bas ou à Roland Garros. J’aurais été incroya­ble­ment heureux pour lui, mais cela aurait été un choc pour moi en même temps. »