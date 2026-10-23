Depuis Shanghai, où il a participé à une exhibition aux côtés de Li Na, Dinara Safina et Marat Safin, Roger Federer a écarté la possibilité à moyen terme de devenir entraîneur sur le circuit.
En revanche, il se verrait bien capitaine de la Team Europe en Laver Cup, la complétion qu’il a créée en 2017 avec avec son agent, Tony Godsick.
« Je pense qu’avec la Laver Cup qui se profile, le rôle de capitaine est sans aucun doute quelque chose que je pourrais envisager, c’est certain. En tant qu’entraîneur pour l’instant, non, simplement parce que je suis trop occupé et que mes enfants ont besoin de toute mon attention. De plus, j’ai trop de projets. J’adore passer du temps avec ma femme et profiter de ma vie avec elle, donc je ne veux pas changer cela pour l’instant, mais il ne faut jamais dire jamais », a déclaré le Suisse dans des propos relayés par Tennis365.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.