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Roger Federer sur son avenir : « C’est sans aucun doute quelque chose que je pour­rais envi­sager, c’est certain »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis Shanghai, où il a parti­cipé à une exhi­bi­tion aux côtés de Li Na, Dinara Safina et Marat Safin, Roger Federer a écarté la possi­bi­lité à moyen terme de devenir entraî­neur sur le circuit. 

En revanche, il se verrait bien capi­taine de la Team Europe en Laver Cup, la complé­tion qu’il a créée en 2017 avec avec son agent, Tony Godsick.

« Je pense qu’avec la Laver Cup qui se profile, le rôle de capi­taine est sans aucun doute quelque chose que je pour­rais envi­sager, c’est certain. En tant qu’entraîneur pour l’instant, non, simple­ment parce que je suis trop occupé et que mes enfants ont besoin de toute mon atten­tion. De plus, j’ai trop de projets. J’adore passer du temps avec ma femme et profiter de ma vie avec elle, donc je ne veux pas changer cela pour l’instant, mais il ne faut jamais dire jamais », a déclaré le Suisse dans des propos relayés par Tennis365.

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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