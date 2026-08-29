Roger Federer vivait hier une journée très particulière avec son intronisation au Hall of Fame du tennis à Newport.
À cette occasion, le maestro suisse a retrouvé les courts en gazon lors d’une exhibition aux côtés d’anciennes gloires américaines. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a rien perdu de sa classe et de son talent raquette en main, encore moins sur gazon, sa surface de prédilection.
Interrogé lors de la conférence de presse organisée à l’occasion de son intronisation sur son avenir dans le tennis, Federer a confié qu’un rôle de capitaine de la Laver Cup pourrait l’intéresser à l’avenir. En revanche, il a pour le moment écarté l’idée de devenir entraîneur sur le circuit. Le Suisse souhaite avant tout profiter de sa famille et de sa nouvelle vie, tout en laissant malgré tout la porte entrouverte pour le futur.
« Je pense qu’à l’avenir, avec la Laver Cup, le rôle de capitaine est clairement quelque chose que je pourrais envisager, sans aucun doute. En revanche, devenir entraîneur pour le moment, non. Tout simplement parce que je suis trop occupé et que mes enfants ont besoin de toute mon attention. J’ai également beaucoup trop de projets. J’aime le temps que je passe et la vie que je mène avec ma femme, donc je n’ai pas envie de changer cela pour l’instant. Mais il ne faut jamais dire jamais.Stefan Edberg n’aurait jamais imaginé devenir entraîneur non plus, et puis, tout à coup, il s’est retrouvé embarqué dans mon univers pendant deux ans. Nous avons passé des moments extraordinaires ensemble » a déclaré Roger Federer .
Publié le samedi 29 août 2026 à 09:45