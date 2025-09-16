AccueilATPRoger Federer va bientôt "envoyer du lourd" !
Thomas S
Par Thomas S

Alors qu’on a récem­ment appris que le podcast Served with Andy Roddick, créé et animé par l’an­cien joueur améri­cain, est le plus écouté de la planète tennis, un certain Roger Federer a décidé d’y participer. 

En effet, le Suisse, en marge de sa Laver Cup qui aura lieu ce week‐end à San Francisco, a annoncé sa venue à l’une des émis­sions diffu­sées en direct du Chase Center. 

Une excel­lente nouvelle pour les fans et les obser­va­teurs que nous sommes quand on sait que Rafael Nadal avait envoyé quelques pépites lors de son passage dans l’émis­sion en mars dernier.

Publié le mardi 16 septembre 2025 à 18:39

