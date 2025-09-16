Alors qu’on a récemment appris que le podcast Served with Andy Roddick, créé et animé par l’ancien joueur américain, est le plus écouté de la planète tennis, un certain Roger Federer a décidé d’y participer.
En effet, le Suisse, en marge de sa Laver Cup qui aura lieu ce week‐end à San Francisco, a annoncé sa venue à l’une des émissions diffusées en direct du Chase Center.
😀🇨🇭 Roger Federer will appear on the ‘Served with Andy Roddick’ podcast during their live 2025 Laver Cup shows— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 16, 2025
Une excellente nouvelle pour les fans et les observateurs que nous sommes quand on sait que Rafael Nadal avait envoyé quelques pépites lors de son passage dans l’émission en mars dernier.
Publié le mardi 16 septembre 2025 à 18:39