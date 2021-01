Observateur du tennis, coach de renom, Roger Rasheed a participé dernièrement à un podcast sur l’actualité du tennis.

Sur le sujet Roger Federer, il est optimiste. Malgré le forfait du Suisse à l’Open d’Australie, il ne le voit pas arrêter sa carrière très prochainement : « Roger est encore très « jeune » dans sa tête, il a encore beaucoup d’envie et d’énergie. Son amour pour le jeu est intact. S’il rentre sur un court, il sait pourquoi il le fait. Il adore la compétition et ce qu’elle lui offre », a expliqué l’Australien.

Bien sûr, le débat éternel du GOAT a aussi été évoqué. Roger Rasheed a sa vision des choses : « Soit vous regardez les statistiques, soit vous analysez l’aura et l’impact des joueurs, et là, dans ce domaine, il y en a un couple qui est assis très haut et Federer est l’un d’eux ».