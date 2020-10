Francis Roig, co-entraîneur de Rafael Nadal depuis 2005, a connu toute la carrière du Majorquin. Il le connaît parfaitement bien. Et il a accordé une interview très intéressante à la Vanguardia. On apprend notamment que Rafa pensait arrêter sa carrière à 28 ans. 6 ans plus tard, il est pourtant encore là. Et gagne encore…

« Lorsque Rafa avait 21 ans et avait déjà gagné trois titres du Grand Chelem, je lui ai demandé : « Combien de Grands Chelems penses-tu atteindre ? » Il m’a dit : « J’espère huit ou neuf. » Puis il a dit qu’il ne se voyait pas jouer au-delà de 28 ans.Vous ne pouvez pas imaginer l’épuisement physique et mental dont vous souffrez année après année. Des semaines très intenses, il faut toujours gagner… Et pourtant, quand ses genoux le torturaient, il me disait : « Faisons une opération, je suis prêt à revenir même de zéro », a raconté le coach espagnol.