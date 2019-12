Capitaine de l’équipe d’Espagne pour l’ATP Cup, qui se déroulera du 3 au 12 janvier, Francisco Roig s’est exprimé sur son protégé Rafael Nadal (propos recueillis par atptour.com) : « Rafa est dans une forme incroyable. Son jeu a atteint un niveau extraordinaire, il a pleinement confiance en son tennis et en son service, qui est devenu une véritable force. L’objectif sera donc de poursuivre sur cette dynamique et de prévenir le plus possible les blessures ». Les deux hommes seront réunis à l’occasion de l’ATP Cup, en compagnie de Roberto Bautista Agut.