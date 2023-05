Rafael Nadal va‐t‐il parti­ciper à la prochaine édition de Roland‐Garros ? Et si oui, dans quel état de forme ? Ces ques­tions occupent l’es­prit de tous les obser­va­teurs et fans de tennis ces dernières semaines, alors que l’Espagnol n’a plus joué depuis son élimi­na­tion au 2e tour de l’Open d’Australie le 18 janvier dernier !

Quoi qu’il en soit, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem se donne les moyens d’y parvenir. Malgré la pluie ce jeudi à Majorque, Rafa n’a pas séché l’entraînement.

Entraînement sous la pluie ce matin pic.twitter.com/7mWnMHYUUV — Fresnel Aline (@FresnelAline) May 11, 2023

Nadal n’a pour le moment jamais jouer Roland‐Garros sans le moindre match de prépa­ra­tion sur terre battue.

👍👍👍Très coura­geux , il travaille dur pic.twitter.com/jWkZdnxjxM — Fresnel Aline (@FresnelAline) May 11, 2023

J‑17 avant le début des hosti­lités (28 mai au 11 juin). Le compte à rebours continue.