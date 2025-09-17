De passage dans l’émis­sion « Retour gagnant » d’Eurosport, Ronan Lafaix, ancien coach de Corentin Moutet, a estimé que le Français de 26 ans, aujourd’hui 39e mondial, avait encore une grosse marge de progression.

« Plus il va se rappro­cher des vingt meilleurs joueurs au monde, moins il aura de problèmes. C’est l’en­droit où il veut être et où il sent qu’il peut être. Il va nous étonner. Il est loin, loin de son meilleur niveau. Vraiment. Je me souviens d’en­traî­ne­ments avec Corentin en coup droit. Je n’ai jamais entendu la balle partir aussi fort en coup droit quand on faisait des rythmes. Je me rappelle encore du bruit. Il peut jouer comme Rios. Il a ça au fond de lui. Son idole, c’était Nadal. Et quand on voit Rafa entre le début de sa carrière et la fin de sa carrière, il devient Federesque. Il est capable de jouer en deux coups. Je pense que Corentin a tout pour jouer comme ça. Il a une qualité de bras excep­tionnel. Il ne fait pas encore beau­coup de coups gagnants mais à un moment, ça va tomber. »