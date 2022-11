Ces derniers jours, les hommages se sont multi­pliés pour Gilles Simon, néo‐retraité depuis sa défaite face à Felix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy. Si la carrière du Niçois restera longue, belle et hono­rable, son prépa­ra­teur mental en 2017 et 2018, Ronan Lafaix, pense tout de même qu’elle aurait pu prendre une toute autre dimension.

« Bien sûr, Gilles avait tout pour devenir numéro 1 mondial. Il avait la passion, les qualités intel­lec­tuelles et cette soif de progresser qu’ont les plus grands cham­pions. Un Djokovic, un Murray, à la base, n’ont rien de plus que lui. Sauf qu’eux, comme Nadal et Federer, ont travaillé très tôt l’as­pect mental, ce qui leur a permis de déve­lopper leur jeu. Pas Gilles. Il n’a pas été suffi­sam­ment chal­lengé durant sa forma­tion. Il est allé ensuite cher­cher les solu­tions par lui‐même, mais c’était un peu tard », a jugé Ronan Lafaix dans des propos recueillis par Eurosport.