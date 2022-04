Véritable légende vivante du snooker à 46 ans, le Britannique Ronnie O’Sullivan a accordé une inter­view au site serbe le Telegraf dans laquelle il parle beau­coup de tennis et de Novak Djokovic. Extraits.

« Vous devez admirer Djokovic. C’est le meilleur joueur de tous les temps et il gagnera le plus grand nombre de Grands Chelems dans l’his­toire du tennis. Il y a aussi Roger Federer et Rafael Nadal, tous les trois sont des phéno­mènes spor­tifs. Si l’on compare Novak et moi, nous avons des styles de jeu diffé­rents, je suis plus proche de Federer. Roger a confiance en lui, mais Novak est plus un mélange de styles et il a tout en lui. Ici vous avez Roger, Rafa est là‐bas. Novak est au milieu, il a une partie de Roger et il a une partie de Rafa en lui. Il doit être reconnu comme un joueur incroyable avec un talent incroyable. Nous avons toujours su qu’il serait spécial, mais quand il a commencé à élever son jeu au niveau supé­rieur, c’était impressionnant. »