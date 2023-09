Grand admi­ra­teur de tennis et de Novak Djokovic, la légende du snooker, l’Anglais Ronnie O’Sullivan, qui avait d’ailleurs prédit il y a plus d’un an que le Serbe allait gagner le plus grand nombre de Grands Chelems dans l’his­toire du tennis, a une fois de plus rendu un grand hommage à celui qui vient de décro­cher son 24e tournoi majeur à l’US Open.

« Tout le monde, que l’on joue au foot­ball, au golf, au tennis ou au hockey, quel que soit le sport que l’on pratique, regarde Djokovic. Il est à la hauteur des meilleurs athlètes de tous les sports… il est tout simple­ment le cham­pion des cham­pions », a déclaré le septuple cham­pion du monde.