Marc Rosset s’est livré avec l’au­then­ti­cité qu’on lui connait sur la rela­tion parti­cu­lière qu’il entre­tient avec Roger Federer. Cette forme d’in­tros­pec­tion il l’a mené pour le maga­zine l’Illustré.

C’est à la fois touchant et instructif telle­ment les concepts sont riches. Concernant la vraie diffé­rence qui s’opère entre les grands joueurs et les très grands, Marc pense à juste titre que tout se passe au niveau de l’oeil : « Son coup d’œil. Comme un Zidane ou un Maradona en foot­ball, ils voient tout plus vite. Avec Roger, on est dans « Matrix ». Les grands joueurs disposent d’une coor­di­na­tion œil‐bras‐cerveau qui marche mieux. On dirait toujours qu’ils ont du temps »