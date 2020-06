Dans son long entretien pour le média suisse Bluewin, Marc Rosset était aussi revenu sur ce qu’il faut appeler le complexe Nole. Cette envie que tous les observateurs prêtent au Serbe selon laquelle il voudrait être aimé plus voir autant que Roger ou Rafa.

Supposition presque gratuite d’ailleurs car le numéro 1 mondial n’a jamais vraiment exprimé franchement ce désir dans les divers entretiens qu’il a pu donnés aux médias.

Quoi qu’il en soit, l’ex-joueur suisse y croit et y voit un vrai problème : « C’est difficile pour lui de rivaliser avec Roger Federer et Rafael Nadal du point de vue de la popularité. Je peux comprendre à quel point c’est frustrant pour lui. Il est numéro 1 mondial et un grand joueur, mais il fait face à deux légendes. Mais, entre les déclarations de son père et le fiasco de l’Adria Tour, il n’a pas marqué de points auprès du public. Et surtout, cela n’aide pas l’image du tennis. »