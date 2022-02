Sur RTS, Marc Rosset a réagi à la victoire de Rafael Nadal sur la chaine suisse et selon lui la victoire de l’Espagnol est surtout celle de la passion : « En fait je pense que Rafa est arrivé en Australie sans pres­sion, il était juste content de pouvoir être compé­titif, de jouer au tennis. Et puis au fil du tournoi, il a pris confiance et il est allé au bout. Cela fait 17 ans qu’il a remporté son premier titre à Roland Garros, c’est incroyable » a expliqué l’an­cien cham­pion suisse.

Bien sûr, Marc Rosset a du aussi s’ex­primer sur le cas Federer aujourd’hui dépassé par son « collègue » espa­gnol : « Je ne peux me prononcer sur Federer, j’en sais rien. Comme il l’a dit dans son message de féli­ci­ta­tions à Rafa, il ne faut pas sous estimer un grand cham­pion, ils sont capables de revenir, Federer a bien réalisé cet exploit en 2017 en Australie. Faut donc être patient même si à 40 ans, ce sera diffi­cile mais tant qu’il n’aura pas repris la raquette, c’est compliqué de se faire une idée »