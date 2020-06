Marc Rosset est revenu pour le media suisse Bluewin sur l’Adria tour et les déclarations du père de Djokovic qui n’a pas été tendre notamment avec Roger Federer. L’ex-joueur suisse livre son sentiment et le moins que l’on puisse dire c’est que ça déménage.

« Si l’on reprend la chronologie de faits, il y a déjà eu la sortie de son père sur Roger Federer que je trouve inadmissible. Même si vous aimez votre fils plus que tout le monde, vous ne pouvez pas sortir des trucs comme ça. Si mon père avait dit ça, je serais rentré à la maison et lui aurais mis une tarte ! Tu ne peux pas parler de quelqu’un comme ça. C’est tout simplement stupide » a déclaré le Genevois d’origine avant d’exprimer aussi son sentiment concernant le numéro 1 mondial : « Novak Djokovic est un personnage qui divise, quoi qu’il dise. J’ai également l’impression qu’il se nourrit de ça. Je ne juge pas la personne parce que chacun a ses sources de motivation et ses convictions. Mais, d’un point de vue général, Novak Djokovic reste une énigme. »