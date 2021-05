Ancien joueur, ami de Roger Federer et obser­va­teur attentif du tennis actuel, Marc Rosset était présent cette semaine à Genève où il a pu appré­cier de près des jeunes joueurs comme son compa­triote Dominic Stricker ou les plus confirmés et fina­listes du tournoi comme Casper Ruud et Denis Shapovalov. C’est d’ailleurs ce dernier qui a tapé dans l’oeil du Genevois comme il l’a évoqué dans la Tribune de Genève.

« Franchement, j’ai adoré Denis Shapovalov et son atti­tude. Tout le monde parle de jeunes joueurs comme Tsitsipas, Zverev ou Medvedev, mais personne n’évoque Shapovalov. C’est super de voir ce gars‐là sur le circuit. Un autre joueur qui m’a surpris est Casper Ruud. C’est un mec bien, un super joueur et avec une très bonne atti­tude sur le court. »