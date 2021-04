Roger Federer, comme Rafael Nadal et Novak Djokovic, est l’idole de nombreux jeunes joueurs de tennis. Ils inspirent même au‐delà de leur sport. Valentino Rossi, 42 ans et 9 fois cham­pion du monde en Grand Prix Moto, a tout simple­ment pour réfé­rence Roger Federer, plus jeune que lui de plus de deux ans. Magique.

« Mon inspi­ra­tion numéro une est Roger Federer. J’adore son jeu et la façon dont il se comporte. Federer continue de concourir même à cet âge et je l’en­cou­ra­gerai à remporter à nouveau cette couronne de Wimbledon. Il y en a d’autres comme Zlatan Ibrahimovic et Tom Brady qui m’ins­pirent aussi, mais c’est Federer qui est en tête de liste », a confié l’Italien Valentino Rossi à Times Of India.