Les réactions n’en finissent plus suite à l’annulation du tournoi d’Indian Wells. Sur son compte Twitter, Noah Rubin (224e), habitué à prendre position sur différents sujets dont les incendies en Australie en janvier, se montre assez pessimiste pour les prochaines semaines en raison de la crise du coronavirus : « Indian Wells est sans aucun doute un énorme coup, mais il n’est pas exagéré de penser que nous n’allons pas avoir de circuit pendant quelques mois. Il est de faire preuve de créativité. »

Indian Wells is undoubtedly a tremendous hit but it is not far fetched to think that we won’t have a tour for a few months. Time to get creative

— Noah Rubin (@Noahrubin33) March 9, 2020