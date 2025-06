Si la date de diffu­sion est encore inconnue, c’est offi­ciel, un nouveau docu­men­taire de l’ATP Tour dédié à la carrière d’Andrey Rublev va faire son appa­ri­tion sur le petit écran. D’après leur teaser, la promesse d’un joueur Russe comme on ne l’a jamais connu.

Alors qu’il place le tennis au centre de sa vie, l’ac­tuel numéro 15 mondial recon­naît que cela lui a parfois causé du tort, aussi pour sa santé mentale.

This is Andrey Rublev like you’ve never seen him before. It’s not just tennis, it’s personal.



