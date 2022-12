Battu ce dimanche en finale de l’ex­hi­bi­tion d’Abu Dhabi par Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, dans une inter­view réalisée récem­ment chez nos confrères argen­tins de Clay, s’est livré à propos de ses faiblesses psycho­lo­giques sur le court. Un bel exer­cice de la part de du 8e joueur mondial même s’il va falloir désor­mais défi­ni­ti­ve­ment joindre le geste à la parole.

« La première étape est d’être conscient de ses faiblesses. Beaucoup ne veulent pas admettre qu’ils ont des faiblesses, peut‐être parce qu’ils ont peur que les autres les découvrent ou par amour‐propre. Le voyage a été long. Je connais mes faiblesses depuis de nombreuses années. Pour moi, l’as­pect psycho­lo­gique est le plus diffi­cile. Il m’est plus facile d’amé­liorer la tech­nique ou la forme physique. Il peut être diffi­cile pour les autres joueurs d’amé­liorer leur revers, mais ils peuvent faci­le­ment contrôler la psycho­logie. Chacun a ses propres forces et faiblesses. Je suis très émotif et je prends tout très à cœur, s’il s’agit de quelque chose d’im­por­tant… Et le tennis, bien sûr, c’est tout pour moi. Je prends chaque match, chaque point avec beau­coup d’émo­tions. Je prends tout très au sérieux et j’ai donc besoin de temps pour grandir psychologiquement. »