Andrey Rublev est un homme au grand coeur.

En déci­dant de reverser l’in­té­gra­lité des revenus de sa nouvelle boutique offi­cielle liée à sa marque « Rublo », le Russe a suscité l’ad­mi­ra­tion de tout le monde. Interrogé à ce sujet lors d’une confé­rence de presse en marge de l’UTS, le 5e joueur mondial a expliqué sa magni­fique démarche.

« Aider les enfants a toujours été quelque chose d’im­por­tant pour moi parce que, tout d’abord, je suis allé à l’école publique où il y avait beau­coup d’en­fants qui n’avaient pas grande‐chose. Je faisais partie de ces enfants qui avaient une bonne vie. Quand j’ai grandi à l’école, j’ai vu que beau­coup d’en­fants n’avaient pas la même chose. J’étais ami avec tout le monde et si j’avais l’oc­ca­sion de leur acheter de la nour­ri­ture supplé­men­taire, parce que je ne sais pas, ma grand‐mère… m’a donné un peu plus d’argent, j’es­sayais de le faire parce que je sais que pour eux, ce n’était pas si facile. Nous avons toujours été amis, quoi qu’il arrive. Quand j’ai commencé à voyager, je me suis rendu compte que beau­coup d’en­fants n’avaient pas une bonne vie, qu’ils n’avaient rien du tout, qu’ils souf­fraient ou qu’ils étaient malades. En fin de compte, je me suis demandé pour­quoi cela se produi­sait, parce que ce sont des enfants, qui n’ont rien fait. »