Andrey Rublev n’est mani­fes­te­ment pas un grand fan des longues périodes de repos et des inter­sai­sons. C’est peut‐être aussi la raison de sa parti­ci­pa­tion à plusieurs exhi­bi­tions récem­ment, en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi. Il s’est d’ailleurs expliqué dans une récente inter­view à Planet Sport.

« C’est merdique quand vous vous reposez pendant une longue période même s’il y a beau­coup de joueurs qui aiment prendre de longues vacances, plusieurs semaines, même pendant la saison s’il y a une semaine de congé. Je pense que vous avez besoin d’un équi­libre. Mais c’est très mauvais quand tu ne te reposes pas du tout, parce que tu peux t’épuiser, oui, et te blesser aussi, et psycho­lo­gi­que­ment perdre la tête aussi. Donc tu as besoin d’un équi­libre. Dans mon cas, eh bien, je ne peux pas vrai­ment me reposer après la saison, mais Dieu merci, j’ai eu du temps libre pendant la saison – il y a eu quelques fois où j’ai pris une semaine de congé, même sans tennis, donc d’une certaine manière, cela a compensé le fait que j’avais presque pas de repos après la saison. »